ノルウェー代表が主力を温存しながらも3-1の快勝を収めるサッカー日本代表と北中米ワールドカップ（W杯）で同組のスウェーデン代表は現地時間6月1日、ノルウェー代表との国際親善試合で1-3の敗戦を喫した。スウェーデンの地元紙「ダーゲンス・ニュヘテル」は本大会開幕が迫るなかで露呈した惨状に注目しており、「迷走しショックを受けたスウェーデンのW杯チームを蹂躙した」と厳しい言葉で自国代表の惨敗ぶりを報じた。W杯開