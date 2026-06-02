イランは1日（現地時間）、イスラエルによるレバノンへの攻撃が中断されるまで、米国との対話を中断すると明らかにした。イランの半国営タスニム通信はこの日、「レバノンでシオニスト政権（イスラエル）の犯罪行為が続いている」とし、「レバノンを含むすべての戦線で停戦が破られたため、イラン交渉団は仲介者を通じた協議および文書交換を中断することを決定した」と伝えた。タスニム通信は、交渉団がイスラエルによるガザ地区