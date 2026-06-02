フィリーズのクリストファー・サンチェス投手（29）が、ドジャースの伝説的右腕オーレル・ハーシュハイザー氏が持つメジャー記録に迫っているとAP通信が1日（日本時間2日）に報じた。サンチェスは5月に39回を投げて4勝0敗、防御率0.00、45奪三振、わずか3四球と圧倒的な投球を披露。シンカー、スライダー、チェンジアップを武器に打者を翻弄し、1911年にグローバー・クリーブランド・アレクサンダーが樹立した球団記録の41回連続