今永昇太投手米大リーグ、カブスの今永昇太の次回登板が4日午後7時5分（日本時間5日午前9時5分）開始の本拠地でのアスレチックス戦に決まった。1日、球団が発表した。今永は今季、12試合に登板して4勝6敗、防御率4.37。（共同）