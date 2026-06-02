【バンコク＝佐藤友紀】ミャンマーの前国軍最高司令官のミン・アウン・フライン大統領は１日、訪問先のインドの首都ニューデリーでナレンドラ・モディ首相と会談した。ミン・アウン・フライン氏の外遊は４月の大統領就任後初めてで、欧米などと関係の深いインドへの訪問を国際社会復帰の足がかりとしたい考えだ。インド外務省によると、両首脳は国境付近の安全対策や経済協力などについて協議した。ミン・アウン・フライン氏は