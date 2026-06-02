台風6号は、3日にかけて西日本や東日本に接近するおそれがあり、厳重な警戒が必要です。台風6号は現在、奄美大島の西を北上していて、奄美大島や徳之島が暴風域に入っています。台風は、奄美地方を通過したあと、進路を東よりに変えて本州の南岸を進む見込みで、西日本や東日本の広い範囲に暴風や大雨をもたらすおそれがあります。3日朝にかけて予想される雨の量は、近畿で350ミリ、九州南部や奄美、四国、東海で300ミリなどとなっ