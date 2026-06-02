乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき）の1st写真集『エチュード』の公式Xが2日までに更新され、未公開動画が公開された。【動画あり】「これいいの!?」“超貴重な未公開動画”を公開した川崎桜Xでは「月曜日を乗り切った皆様、超貴重な未公開動画をどうぞ」とつづり、おなかがチラリとのぞくピンクの衣装にミニスカートを合わせたスタイリングで、手すりにもたれかかる様子の動画を投稿した。この投稿にファンからは「マ