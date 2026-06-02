人形町といえば、やはり老舗は外せません。これまでに小誌「おとなの週末」で紹介した老舗の一部をここでは紹介します。人形町にはまだ足を運んだことがないという人は、まずはここらから初めてみてもいいかも。【創業1912（明治45）年】卵でとじないモダンなカツ丼が人気『小春軒』山縣有朋の料理人だった初代の小島種三郎さんと妻の春さんの名前から「小春軒」。人気の「小春軒特製カツ丼」は卵でとじないモダンなスタイルだ。小