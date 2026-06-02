研究で明らかになった、老化に効く「筋トレ」健康な生活を送るために筋トレを「続ける」ことは、何より大切だ。しかし、若々しく生きたいなら、ただこなすだけでは効率がよくない。次のステップは「どう鍛えるか」という視点を持つことだ。最新の研究で、どのように筋肉を鍛えるかによって得られる効果が大きく異なることが明らかになってきた。米・ニューヨーク州にある病院、「Hospital for Special Surgery」で運動生理学を研究