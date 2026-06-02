“ミスター”の愛称で親しまれた長嶋茂雄さんがこの世を去って、まもなく1年がたつ。【貴重写真】婚約発表時の長嶋さんと妻・亜希子さん、一茂ちゃんとの親子ショットも「長嶋さんは1958年に読売ジャイアンツに入団。明るい人柄とチャンスに強い4番打者として活躍し、たちまち国民的スター選手に。現役引退後も2度にわたり巨人軍の監督を務め、球界を盛り上げました」（スポーツ紙記者、以下同）しかし2004年3月。アテネ五輪の