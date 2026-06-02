あなたはどんな意味かわかりますか？「餅（もち）は餅屋」、どんな意味かわかりますか？気になる正解は…気になる正解は…「何事もそれぞれの専門家に任せるのが一番である」でした！餅屋が作った餅が一番美味しいことから転じて、素人が下手に自分でやるよりも、プロに依頼した方が確実で良い結果が得られるという教えを表しています。例文としては、「パソコンの調子が悪いけど、餅は餅屋と言うし下手に触らず修理に出そう。」「