参院本会議場で笑顔を見せる高市早苗首相（2026年5月28日、写真：共同通信社）国会はこれから終盤。今年（2026年）は高市早苗首相が通常国会冒頭で衆議院を解散し、2月に総選挙が行われたため、通常は選挙後の首相指名や新内閣発足など短期間で終わる「特別国会」が異例の150日間の会期となり、7月17日まで続く。[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]「消費税ゼロ」はどこへ？ 迷走する骨太の方針と3兆円予算の行方会期末