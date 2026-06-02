香川県にある「船の体育館」は、代々木第一体育館や東京都庁舎、広島平和記念資料館など数々の名建築を生み出してきた世界的巨匠・丹下健三の設計のもと、'64年に建設された。長年、スポーツ大会やイベントに利用されてきたが、老朽化と耐震性の不足を理由に'14年に閉館。その後、県は建物の再利用を模索してきたが有効策は見つからず、今年4月についに解体工事が始まった。この県の決定に対して'25年11月には、市民団体「旧香川県