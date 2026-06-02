政府はナフサ・原油についてアメリカやペルーからの代替調達を急ぐが、専門家たちの見方は冷ややかだ。コネクトエネルギー合同会社CEOの境野春彦氏は、日本の精製設備が抱える課題を指摘する。「日本の化学・石油精製産業は、時代の産業構造の変化に合わせる形で、数十年にわたって中東産原油の処理に適した設備の設計・最適化を行ってきました。しかし、代替として国がアピールする米国産原油は、中東産に比べてサラサラしており