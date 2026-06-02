中国に住む外国人は、人口14億人のうちわずか0.05％しかいない。それでも中国国民は、新設された外国人若手科学技術者向けの「Kビザ」に激しく反発した。SNSにはインド人を「不衛生」「ゴキブリ」と蔑む書き込みが殺到し、ハッシュタグの閲覧数は2日間で5億回に達した。習近平政権が火消しに躍起になる中、海外メディアはその根底に中国国内の深刻な雇用危機があると報じている――。写真＝iStock.com／simon2579※写真はイメージ