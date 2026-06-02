「産休を取得しようとして、会社や周囲から理不尽な攻撃に遭い、心の病になる人も少なくありません。人生の喜ばしい変化に、理不尽な社会的ストレスが重なると、心は大きなダメージを受けます」こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。山村さん連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしてい