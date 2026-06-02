肩こりや腰痛は、多くの人が経験する身近な不調です。そのため、「いつものことだから」と深く気せず過ごしている人も少なくありません。しかし、中には肺や心臓、消化器、婦人科系の病気など、整形外科以外の疾患が隠れているケースもあります。長引く痛みや「いつもと違う」と感じる変化を見逃さないために、肩こり・腰痛との向き合い方について整形外科医の鞆浩康先生が解説します。 鞆浩康 ともひろやす オルソグループ会