新書世界現代史（川北省吾、講談社）継体天皇（河内春人、中央公論新社）働く人が減っていく国でこれから起きること（河田皓史、朝日新聞出版）人文知は武器になる（山口周、深井龍之介、文藝春秋）南北朝時代（森茂暁、講談社）日本史の宝箱（東京大学史料編纂所編、中央公論新社）コンテキスト・リーダーシップ（山口周、光文社）２０３０来たるべき世界（エマニュエル・トッドほか、朝日新聞出版）地域と人口減少の経済学（