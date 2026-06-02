「龍宮城＝渤海」という視点『日本神話を読みなおす』（橋本雅之著、講談社現代新書）という新書は、さまざまの刺激に満ちた一書である。日本書紀、古事記、風土記を中心に、古代人たちの生活をリアルに感じさせようという試みは、とてもおもしろい。この本のおもしろさは、神話などで語られる逸話で語られる場所の、その「現場感」を大事に読み解いていくところにある。読んでいると、古代の人たちに世界がどう見えていたのかを丁