aespaのジゼルが、ファンを魅了した。ジゼルは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】アンダーウェアだけ…ジゼル、“キケン”なポーズ公開された写真の中のジゼルは、鮮やかなレッドのアンダーウェアにホワイトのスカートを合わせたスタイリングを披露。大きなサングラスをかけ、地面に寝そべりながらポーズを取る姿からは妖艶なオーラが漂い、視線を釘付けにした。投稿を見たファンからは「美しす