生活史研究家の阿古真理さん＝2026年3月25日、東京都練馬区、工藤隆太郎撮影 掃除が必要なのは、公共の場だけではない。私的な空間である、あなたの家を掃除しているのは、いったい誰？生活史研究家で「家事は大変って気づきましたか？」などの著書もある阿古真理さんに聞いた。（聞き手・西尾能人）掃除は苦手な人だけでなく、得意な人にもアドバイスが必要です。抱え込みすぎる傾向があるからです。ジェンダーの問