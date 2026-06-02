気になる男性に対して、用事もなく電話をする時、最初にどのような言葉を投げかけているでしょうか？今回は、みなさんの会話のバリエーションを増やして頂くために、「用事がないときの電話、最初の一言７パターン」をご紹介させて頂きます。【１】「用事はないんだけど。」用事はないことをストレートに伝えるパターンです。声を聞きたかったという趣旨を伝えることが可能となります。【２】「ちょっと話をしたくなって。」用事