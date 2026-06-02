利上げ局面に入った日本と、利下げに転じた米国。ならば、「ドル安円高」が進むはず……。にもかかわらず、ますます円安は加速している。なぜ、円安は止まらないのか。経済アナリストで、新刊『株はもう下がらない』が話題の朝倉慶氏が、その本当の理由に迫るとともに、日本の金融政策の決定的な誤りを指摘する。利上げをしても円安が止まらない理由現在、多くの人が今後円高になる予想をしています。米国は利下げを続ける模様です