韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「팝콘（パプコン）」の意味知ってる？「팝콘（パプコン）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、映画館などで食べる、あるお菓子のことを指していますよ。「팝콘（パプコン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果た