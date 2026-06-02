昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が、喜びをシェアした。中川は１日に自身のインスタグラムを更新し、「八ヶ月と一日、弟くんが立ったー！」と報告。「２秒くらい！つかまらずに！びっくりして写真撮りそびれたけど！日々の成長、シンカ、はやいなぁぁ」と様子をつづり、息子を抱っこした２ショットやつかまり立ちするショット、手書きの絵日記をシェアした。また、「お兄ちゃんはスタッとして