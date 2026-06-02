ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が２日に生放送され、総合司会の安住紳一郎アナウンサーが共演する後輩を“持ち上げる”場面があった。番組では宇賀神メグアナが「銀座の百貨店『松屋』に牛丼チェーンの『松屋』初めて出店します」と紹介。１０日から最高級の神戸牛牛めしが１３９０円など素材にこだわった百貨店だけの限定メニューを展開し、テイクアウト需要が高まる中、新たな客層の取り込みを