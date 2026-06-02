アクティビスト保有銘柄の企業価値向上に期待例年、6月下旬にかけての日本株市場は株高となる傾向がある。3月期決算企業の株主総会が集中する日程に向けて、「機関投資家が取引先企業への忖度から株式売却を控える」、「外資系運用会社が上半期末に向けてお化粧買いに動く」などの季節要因が、株価を押し上げるとの説が囁かれている。さらに、ここ数年で話題にのぼる機会が増えているのが「物言う株主＝アクティビスト」の存在だ。