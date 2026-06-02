人間は筋肉でできている。しかしその総量は、ひとつ歳を重ねるたびに1％ずつ減っていく―たとえハードな運動がおっくうでも、知っておけば若々しさを保てる「秘策」がこんなにあったどれだけ続けられるかが大事「私は従来の筋トレ理論を否定しているわけではありません。ただ、これまでの研究は『最適な運動は何か』を追い求めすぎていて、『最低どれくらいやれば効果があるのか』という視点が見過ごされてきました。ボディビルを