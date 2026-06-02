月９で「歴代最悪レベル」の視聴率に俳優の出口夏希（24歳）が、5月25日に放送された北村匠海（28歳）主演のフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の第7話で再登場を果たした。オリジナルストーリーの同ドラマは、福井県の水産高校の生徒たちが「宇宙食開発」という大きな夢に挑戦した実話をもとに描かれている。出口はもともと初回から生徒役で出演しており、第3話で卒業。ドラマのキャストとして北村に次ぐ2番手にもかか