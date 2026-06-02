ベトナム国家主席の基調講演日本を含むインド太平洋地域の防衛関係者らが一堂に会するIISS（英国際問題戦略研究所）主催の「シャングリア・ダイアログ」（アジア安全保障会議）が、5月29日から31日まで、シンガポールのシャングリラホテルで開催された。23回目を迎えた今回は、5月29日の晩に、ベトナムのトー・ラム（蘇林）国家主席・共産党書記長の基調講演で幕を開けた。世界の「2大安全保障会議」と言われるのが、1962年から2月