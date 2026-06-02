「実は……私、細木数子さんと島倉千代子さんに会ったというか、お仕事したことがあるんですよね。あ、細木さんは正確にはしなかったんですけど……」と語るのはライターの若尾淳子さんだ。細木数子さんといえば、4月27日に世界独占配信がスタートして以来、約3週間首位を独走の記録を出したNetflixの『地獄に堕ちるわよ』で戸田恵梨香さんが演じた話題の占い師だ。さらに、島倉千代子さんは三浦透子さんが演じ、物語の中で核なる