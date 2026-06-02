昨年は黄金世代の台頭で大いに盛り上がった女子ツアー。今年はひとつ下の世代のプラチナ世代も続々参戦予定。そんな今シーズン活躍しそうな選手を女子ツアーに詳しい青木翔コーチが予想&マネしたいポイントを解説！ 手ではなく腕でクラブを上げる Point左ワキ腹にシワが入るくらい大きく捻転する（③）/SerenaAoki 青木選手はクラブさばきが天才的にうまい選手なので、注目し