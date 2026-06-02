俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00ほか）の第21回「風雲！竹田城」が5月31日に放送された。戦国乱世を舞台に、豊臣秀長（仲野）と兄・秀吉（池松壮亮）が天下統一へと突き進む姿を描く同作で、この日は秀長と妻・慶（吉岡里帆）の関係性の変化に注目が集まった。【話題のシーン】ネット興奮！吉岡里帆が抱きついて…大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉を支え続けた弟