アメリカのAI企業アンソロピックは、IPO＝新規株式公開を申請したと発表しました。生成AI「クロード」を手がけるアンソロピックは1日、SEC＝アメリカ証券取引委員会に上場に向けた登録書類を非公開で提出したと明らかにしました。現時点で株式数や価格、上場する取引所などは公表されていません。上場時の時価総額は1兆ドル、日本円で160兆円を超える見通しで、アメリカメディアはことし秋頃の上場が有力だと伝えています。大型のI