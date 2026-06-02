住友不動産グループに激震が走った。子会社・住友不動産ステップの元社員が詐欺容疑で逮捕されたことを受け、同社は「歩合賞与の廃止」や「チーム営業への転換」といった異例の構造改革を発表した。背景には、一社員の不正だけでは片付けられない、不動産業界特有の成果主義や「囲い込み」問題があるとの指摘もある。業界関係者への取材から、その実態を追った。 【画像】「当社元従業員の不正行為について」…住友不