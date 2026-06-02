北斗市の住宅で火事があり、住人とみられる高齢女性が、意識のない状態で病院に搬送されました。火事があったのは、北斗市七重浜2丁目の二階建ての住宅です。きのう午後9時40分ごろ、近隣の住民から「裏の家の2階から黒い煙が噴出している」と消防に通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、住人とみられる90代の女性が病院に搬送されました。消防によりますと、女性は搬送時、意識のない状態だったということ