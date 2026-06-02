1日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】吉澤柚月が披露した“お姫様ドレス”日本勢は、8位をキープした山下美夢有を筆頭に、西郷真央（16位）、畑岡奈紗（17位）、岩井明愛（18位）、竹田麗央（19位）、岩井千怜（21位）と続いていく。勝みなみが29位、佐久間朱莉が33位、古江彩佳は42位につける。先週の「リゾートトラストレディス」を制し今季2勝目（通算6勝目）を挙げた河本結が、50位から43位に浮上。50位の菅楓華ま