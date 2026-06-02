俳優の鈴木福が５月３１日、自身のインスタグラムを更新。この日がラストライブとなった嵐に感謝をつづった。「宝物」と始めた鈴木は、フジテレビ系で放送された「ＶＳ嵐」のメンバーシップカード、二宮和也からのメッセージがつづられた誕生日プレゼントの箱の写真をアップ。「嵐のみなさん、本当にお疲れ様でした。ずっとテンション爆上げ！からの後半爆泣き。さまざまな番組で、『嵐』という伝説の存在と同じ空間、同じ時間