女優の原菜乃華が５月２７日、自身のインスタグラムを更新。美しすぎる後ろ姿でファンを魅了した。人気漫画「チ。ー地球の運動についてー」の展覧会を訪れた原は、「ヨレンタさんの台詞ぜんぶすき」と投稿し、写真をアップ。黒のドレス姿で展示を見つめる、美しいシルエットを披露した。この投稿にファンからは「シルエットが綺麗すぎる！目の保養」「後ろ姿も美人過ぎる…」「オタ活してる菜乃華ちゃんめっちゃ好き」などの