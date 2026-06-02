お笑いコンビ・エルフの荒川が３１日、自身のインスタグラムを更新。女優・中条あやみがスタイリングした、“別人級”メイク姿のオフショットを公開した。「櫻井有吉の夜会にて中条あやみさんにスタイリングしてもらった日。そばかすメイク初めて！しかも裸眼！！」と始めた荒川。光沢のあるブロンズヘアにナチュラル風のメイクで、黒のデニムジャケットとスカートを合わせたモノトーンコーデ姿を披露した。「中条あやみさん