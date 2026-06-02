BOSEがホームオーディオの新たな基盤オーディオメーカーのボーズがホームオーディオの新たな基盤となる「Lifestyleコレクション」を発表した。5月15日に発売されたコレクション最初の製品は、Bose Lifestyle Ultra Speaker (55,000円)とBose Lifestyle Ultra Soundbar (154,000円)、Bose Lifestyle Ultra Subwoofer (110,000円) だ。同社にお願いして、Bose Lifestyle Ultra Speakerを体験させてもらった。このコレクションでは、G