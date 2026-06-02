俳優・萩原利久の冠バラエティ番組『萩原利久のwkwkはぎわランド』が、フジテレビの夏イベント「めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜」で一日限りの復活を果たす。『萩原利久のwkwkはぎわランド夏ピーヤ祭』として、8月4日に東京・豊洲PITで公開収録を行うことが決定した。(左から)萩原利久、小島よしお＝前回の『萩原利久のwkwkはぎわランド夏ピーヤ祭』より○全31回を楽しんだファンへの“大感謝祭”現在フ