フジクリエイティブコーポレーション(FCC)とアミューズメントメディア総合学院(AMG)が連携し、キャラクター開発事業を開始。その第1弾キャラクターとして、「ギャルうさぎ」がデビューした。「ギャルうさぎ」○月からやってきた宇宙人が“ギャルマインド”を学ぶ「ギャルうさぎ」は、ギャルマインドをテーマに生まれたキャラクター。近年、平成初期のギャルカルチャーへの関心が世代を超えて再び高まる中、自分自身を鼓舞し、周囲