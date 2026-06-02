【モデルプレス＝2026/06/02】女優の綾瀬はるかが主演を務める映画『ファーストボイス ー私たちの逆転裁判ー』が、2026年10月2日に全国公開されることが決定。この度、特報映像とファーストビジュアルが解禁された。【写真】弁護士役の綾瀬はるか、バブリーな赤ボディコン衣装◆綾瀬はるか、お人好しで型破りな弁護士役にディスコでミラーボールが煌めき、日本が好景気に沸いたバブル経済絶頂期の1989年。女性は結婚までの“腰掛け