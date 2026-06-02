台風6号 暴風域伴い関東甲信地方に接近するおそれ（１日午後１０時現在） 台風６号は、２日から東よりに進路を変えて、３日は暴風域を伴ったまま関東甲信地方に接近するおそれがあります。 関東甲信地方では、３日は土砂災害や暴風、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。 また、交通機関に影響が出るおそれもあります。交通各社の情報に注意してください。