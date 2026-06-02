【モデルプレス＝2026/06/02】俳優の中沢元紀が主演を務めるドラマ『幸せになりたいマサムネ君』が、MBS／TBSドラマイズム枠にて7月7日（MBS毎週火曜24：59〜／TBS毎週火曜25：26〜）より放送されることが決定した。【写真】クズ役務める26歳朝ドラ俳優、真っ直ぐ見つめる姿◆中沢元紀主演で「幸せになりたいマサムネ君」実写化発行部数シリーズ累計20万部（※電子版含む）の人気作『幸せになりたいマサムネ君』。コミックは現在第