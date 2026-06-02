「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年5月27日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルが際立つ赤いタイトスカート姿を披露した。「おかぴー完璧！」岡田さんは、番組出演を報告し、シアートップスにタイトな赤スカートを合わせたコーデの全身ショットや微笑む姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、シアートップに白いキャミソールを重ね着して、タイトデザインの赤いスカー