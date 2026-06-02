ゴルフのラウンド中、自分の技術ではどうにもならない絶望的な場面に直面したことはありませんか？ バンカー越えや狭いホールでのティーショットなど、考えれば考えるほど体が動かなくなってしまうもの。 今回は人気マンガ『ゴルフは気持ち』第10話「破れかぶれ」のエピソードから、そんなピンチを救う究極のメンタル術「破れかぶれ」の極意をご紹介します。 考えすぎるほど打てなくなるゴルフの