「回さない」BASICメソッド「回さないこと(ブレーキ)を知る」 ブレーキの利かないスイングは事故を起こす 「回さない」という言葉に、違和感を覚える方もいるかもしれません。ゴルフなのに回さなくていいの?そう思うのも無理はありません。もちろん、スイングの中に回転動作は存在します。しかし、その前提として「回さない」という感覚が必要なのです。 「回さない＝ブレーキ」「回す＝アクセル」と