スコアメイクに必要なアプローチにもスイングプレーンが有効な理由 アプローチにも有効なスイングプレーンの原理 スイングプレーンの原理はショートゲームでも非常に有効なので、この機会にお話ししておきたいことがあります。 私は選手と一緒に行動するようになるまでは練習場のインストラクターでしたが、アプローチはさほど得意ではありませんでした。なぜならク